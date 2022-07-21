2022/07/21 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السيسي يحصل على ضمانات من قمة جدة بشأن اتفاق ملزم مع أثيوبيا القاهرة- مصطفى عمارة كشفت محمد عبد العاطي وزير الري المصري في تصريح لمراسل -الزمان- في القاهرة عن ان صور الاقمار الصناعية أظهرت احتمالات تشققات في أرضية جسم السد، وأكد أن احتمال التشققات وارد في حالة امتلاء السد بالكمية القصوى، وأضاف أنه في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الري المصري لـ( الزمان):تشققات سد النهضة احتمال وارد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الري المصري لـ( الزمان):تشققات سد النهضة احتمال وارد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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