وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬لـ‭( ‬الزمان‭):‬تشققات‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬احتمال‭ ‬وارد

2022/07/21 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيسي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬ملزم‭ ‬مع‭ ‬أثيوبيا القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشفت‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬العاطي‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭- ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬صور‭ ‬الاقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬أظهرت‭ ‬احتمالات‭ ‬تشققات‭ ‬في‭ ‬أرضية‭ ‬جسم‭ ‬السد،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬احتمال‭ ‬التشققات‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬امتلاء‭ ‬السد‭ ‬بالكمية‭ ‬القصوى،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ […]

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