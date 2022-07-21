2022/07/21 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعربت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، عن أسفها للقصف التركي لشمال العراق.

وكتبت في تغريدة على حاسبها في "تويتر": "أصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات الخارجية والداخلية".

وأضافت: "لا توجد في بلدنا دولة تقف بوجه الإرهاب الحقيقي ومن يحاول المساس بأمن واستقرار العراق".

وختمت بالقول "ويبقى شليف الصوف نائما".

وأفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحا.

من جهتها أصدرت الخارجية التركية مساء الأربعاء بيانا حول الهجوم، وأشارت إلى أن من نفّذ الهجوم في دهوك هو منظمة إرهابية للإضرار بصورة تركيا.

ودعت الخارجية في بيانها بغداد إلى التعاون في إجراء تحقيق حول الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغد صدام حسين عن القصف التركي: لا توجد في بلدنا دولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغد صدام حسين عن القصف التركي: لا توجد في بلدنا دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).