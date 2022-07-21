2022/07/21 | 00:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، 8 قرارات عقب اجتماعه مساء اليوم رداً على القصف التركي في دهوك.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها من العراق المركز الخبري الوطني.

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