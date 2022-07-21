2022/07/21 | 00:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 88bdKAqvc3g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انزال العلم التركي من السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على القصف الذي طال #زاخو) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انزال العلم التركي من السفارة التركية في بغداد احتجاجاً على القصف الذي طال #زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).