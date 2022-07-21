2022/07/21 | 01:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أحمد الخالصي لا يمكن النظر للمشهد بالمجمل مالم يتم الإحاطة بكافة عناصره, والتي أهمها...

ظهرت المقالة المشهد العراقي..



داخل متوتر وخارج مطمئن أولاً على المسلة.

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