2022/07/21 | 01:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر صحافي اسرائيلي تقريرا عن دخوله مكة رغم حظر دخولها على غير المسلمين الامر...

ظهرت المقالة صحافي اسرائيلي يدخل مكة ويصور بجوار المسجد الحرام وعلى جبل الرحمة أولاً على المسلة.

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