2022/07/21 | 01:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقدم محتجون، اليوم الأربعاء، على إنزال العلم التركي من مبنى السفارة التركية في بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “عدداً من المحتجين قام بانزال العلم التركي من اعلى بناية السفارة في الوزيرية”.

يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.

وقرر العراق، اليوم الأربعاء، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.

التالي

منذ 3 ساعات

قرارات الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني

منذ 4 ساعات

التنسيقي يبدي موقفاً من قصف أنقرة

منذ 5 ساعات

برلماني يدعو الى توحد المواقف السياسية للحد من الخروقات التركية

منذ 5 ساعات

“تحالف السيادة”: على الحكومة تطهير المناطق الحدودية

منذ 5 ساعات

مجلس وزراء كردستان يدعو لإبعاد الإقليم عن المشاكل والنزاعات

منذ 6 ساعات

الكاظمي يوجه بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة لتقديمه الى مجلس الأمن

منذ 6 ساعات

يونامي تطالب باحترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية

منذ 7 ساعات

الكاظمي يعقد اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لاتخاذ سلسلة إجراءات لحماية العراق من الاعتداءات التركية

منذ 7 ساعات

الصدر يقدم 4 مقترحات بعد القصف التركي

منذ 8 ساعات

طلب برلماني إلى الحكومة بالتدخل الفوري بعد القصف التركي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون ينزلون العلم التركي من فوق السفارة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون ينزلون العلم التركي من فوق السفارة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).