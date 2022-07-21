في عيد رأس السنة المندائيَّة.. من نصوص التعميد في الأعياد

2022/07/21 | 02:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسم عبد الحميد حمودي

أقيمت يوم السبت الماضي مراسم الاحتفال بعيد رأس السنة المندائيَّة (عيد دهوا ربا) وهو يوم العيد الكبير الذي يحتفل به المنتمون الى دين النبي يحيى المعمدان, سادة الماء وممارسو ذلك الارتماس الفريد وعاشقو الأمان والطبيعة والحب والإيمان بخير الإنسان.

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