مما سُميّت

2022/07/21 | 02:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر حاجم الصالحي

الخوض في مهمة كتابة تأريخ المدن العراقية ليست بالمهمة اليسيرة, فالمصادر الموثوقة نادرة, وتوجهات ومتبنيات المؤرخين في معظمها تعبر عن أفكارٍ ورؤى أصحابها, إلا القلة القليلة من أولئك الذين ولجوا هذه المهمات الحذرة

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