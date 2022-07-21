2022/07/21 | 02:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم خضير عباس

لقد اشتهر الصانع العراقي منذ أقدم العصور بالمهارة والكفاءة، وتميز إنتاجه اليدوي بالبراعة والدقة، ةمن البديهي أنَّ وجود أي حرفة يدوية أو صناعة شعبية في بلدٍ ما دليلٌ ماديٌّ وملموسٌ على أصالة ذلك البلد وعمق جذوره الحضاريَّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعات الشعبيَّة العراقيَّة وضرورة الحفاظ عليها) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعات الشعبيَّة العراقيَّة وضرورة الحفاظ عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).