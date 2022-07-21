2022/07/21 | 02:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء، رسالة إلى نجم الفريق، اللاعب المصري محمد صلاح، بعد ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي 202

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).