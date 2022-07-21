2022/07/21 | 02:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KQWhrHScMlo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخروقات الأمنية الحاصلة سوف تدفع القوى السياسية بالإسراع نحو تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخروقات الأمنية الحاصلة سوف تدفع القوى السياسية بالإسراع نحو تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).