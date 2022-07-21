واشنطن تعلق على القصف التركي لدهوك العراقية

2022/07/21 | 02:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت وسائل إعلام رسمية عراقية قد اتهمت تركيا بتنفيذ الضربة التي أسفرت عن مقتل ثمانية سياح وإصابة 23 آخرين في منتجع بمحافظة دهوك الشمالية، ونفت أنقرة أي دور لها.

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