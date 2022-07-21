وزير الخارجية يكشف لـ السومرية تفاصيل جديدة تخص القصف التركي

2022/07/21 | 02:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، تفاصيل جديدة تخص القصف التركي الذي استهدف محافظة دهوك الأربعاء.

وقال حسين في حديث لـ السومرية، "ذهبنا مع القادة العسكريين الى مكان القصف ومسؤولين من الاقليم واعضاء من البرلمان العراقي كانت فاجعة".

وأضاف أنه "خلال القصف كان بين 500-600 سائح اكثرهم من بغداد وجنوب العراق استشهد 9 اشخاص وجرح 31 اخرين".

ولفت حسين الى أنه "اذا كانت هناك مشكلة بين الحكومة التركية وحزب العمال يجب ان لا يتم تصدير المشكلة الى داخل العراق"، كاشفاً أن "خبراء عسكريين عراقيين اثبتوا ان هذه الضربة من الجانب التركي".

يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.وقرر العراق، اليوم الأربعاء، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.

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