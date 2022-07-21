الحكومة العراقية تعلن الحداد على أرواح شهداء القصف التركي

2022/07/21 | 02:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعلان الحداد الرسمي ليوم غدٍ الخميس على أرواح شهداء القصف التركي في دهوك.وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورد لإيرث نيوز، إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه إعلان الحداد الرسمي ليوم الخميس (21/7/2022)، على الشهداء الذين سقطوا جراء القصف التركي الغاشم على أحد المصايف السياحية […]

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