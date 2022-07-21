العراق يعلن الحداد الرسمي ليوم واحد

2022/07/21 | 02:57 - المصدر: بغداد اليوم

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وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، بإعلان الحداد العام في البلاد ترحّماً على أرواح ضحايا القصف التركي الذي استهدف سيّاحاً في أحد مصايف محافظة دهوك. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بإعلان الحداد الرسمي ليوم الخميس (21/7/2022)، على الشهداء الذين سقطوا جراء القصف التركي الغاشم على أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك".





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