المجمع الفقهي العراقي يُجرم القصف التركي ويوجه طلباً للحكومة

2022/07/21 | 02:57 - المصدر: بغداد اليوم

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جرم المجمع الفقهي العراقي، الاربعاء، القصف التركي، فيما طالب باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين.

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