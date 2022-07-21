الكاظمي يوجه بإعلان الحداد يوماً واحداً على أرواح شهداء القصف التركي

2022/07/21 | 03:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعلان الحداد في العراق لمدة يوم واحد على أرواح شهداء القصف التركي.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بإعلان الحداد الرسمي ليوم الخميس (21/7/2022)، على الشهداء الذين سقطوا جراء القصف التركي الغاشم على أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك”.

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