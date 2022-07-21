بنزيما: نريد حصد الألقاب في الموسم الجديد

2022/07/21 | 04:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، أنه يسعى لمساعدة الملكي لحصد أكبر عدد من الألقاب مع بداية الموسم الجديد.وقال بنزيما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كانت إجازة جيدة جدا، وحصلت على راحة كافية، حيث كنت أتدرب يوما وأرتاح يوما، وحصلت على راحة نفسية وهو أهم شيء".وأضاف: "لقد أظهر المشجعون الكثير من الحب لي في كل مكان كنت فيه، وهم سعداء للغاية".وتابع: "سعيد باستقبال زملائي لي، وسعيد جدا برؤيتهم مجددا وبدء العمل مع الفريق، وأشعر أنني بحالة جيدة".وأتم: "الموسم الجديد؟ سنحظى بفترة تحضيرية جيدة، ثم نبدأ كما هو الحال دائما ونسعى لحصد أكبر عدد من الألقاب، لأنه أهم شيء بالنسبة لهذا النادي".

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