تركيا تصدر بيانا بشأن قصف دهوك في العراق.. وتوجه دعوة إلى بغداد

2022/07/21 | 04:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية التركية، يوم الأربعاء، إنها تدعو حكومة العراق إلى التعاون في "الكشف عن الجناة الحقيقيين عن هذا الحادث المأساوي"، في إشارة إلى القصف الذي استهدف منطقة زاخو في دهوك بالعراق، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 شخصا.

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