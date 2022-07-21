رائحة المصريين القدماء.. هل تعطّرت كليوباترا بـ

2022/07/21 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استُخدمت العطور على نطاق واسع في مصر القديمة.وكانت مهمة جدّا لدرجة أنه تواجد إله للعطور، نفرتوم، الذي كان إله الشفاء أيضًا.ويجعلنا هذا نتساءل، كيف كانت رائحة عطور المصريين القدماء؟ وهل بوسعنا إعادة صنعها؟

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