2022/07/21 | 09:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهر استطلاع جديد للرأي أن نصف الأميركيين يتوقعون أن تشهد بلادهم حربا أهلية ثانية، بعد تلك الحرب التي وقعت في القرن التاسع عشر، وانتهت بطي صفحة الرقيق.وكشف الاستطلاع، الذي أجره باحثون في ولاية كاليفورنيا (دافيس)، عن مستويات مقلقة من انعدام الثقة و”عدم الانتماء” إلى مؤسسات البلاد، وميل متزايد لاستخدام العنف بين الأميركيين.[…]

ظهرت المقالة استطلاع صادم: نصف الأميركيين يتوقعون حربا أهلية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع صادم: نصف الأميركيين يتوقعون حربا أهلية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع صادم: نصف الأميركيين يتوقعون حربا أهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).