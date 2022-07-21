النفط تُعيد ضخّ البنزين المحسّن إلى المحافظات

2022/07/21 | 09:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجَّهت وزارة النفط بإعادة ضخّ البنزين (المحسن) في محطات تعبئة الوقود في عموم المحافظات، في حين أنَّ إنشاء محطات التكرير هو الحلّ الأمثل لتلافي الأزمات المتعاقبة.وقال معاون مدير عام دائرة توزيع المشتقات النفطية في الوزارة إحسان موسى غانم في تصريح اوردته “الصباح” اطلعت عليه /المعلومة/ إنَّ “الدائرة وجهت ذلك بعد أن توقف ضخه […]

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