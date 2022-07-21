2022/07/21 | 09:21 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زراعة ذي قار: هجرة 120 عائلة من مناطق شرق وجنوب الناصرية بسبب الشحة المائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/21 | 09:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة ذي قار: هجرة 120 عائلة من مناطق شرق وجنوب الناصرية بسبب الشحة المائية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة ذي قار: هجرة 120 عائلة من مناطق شرق وجنوب الناصرية بسبب الشحة المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).