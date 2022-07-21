السليمانية تبدأ حملة مقاطعة البضائع التركية على خلفية قصف دهوك

2022/07/21 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

بدأت حملة في السليمانية، اليوم الخميس، لمقاطعة البضائع التركية وكذلك شركات السفر والسياحة إلى أنقرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "كنوع من ردة الفعل على القصف التركي الأخير فقد بدأ المواطنين بمحافظة السليمانية وأطرافها بحملة مقاطعة لجميع المنتوجات التركية"..

وأضاف، أن "المقاطعة شملت شركات السياحة والسفر"، مشيرا الى أنه "تم توجيه دعوات للتظاهر والمطالبة بايقاف التعامل التجاري مع أنقرة".

وكان مصيخ برخ في زاخو تعرض الى قصف تركي يوم امس، سقط على اثره ثمانية شهداء و23 جريحا.

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