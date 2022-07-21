2022/07/21 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ادانت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، القصف التركي لمحافظة دهوك، خلال لقاء جمعها برئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وذكر المكتب الإعلامي لحيدر العبادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية وعمل بعثة الأمم المتحدة في العراق".

وأضاف أنه "جرى بحث الحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة، واكمال الاستحقاقات الدستورية، وأهمية مواجهة التحديات الكبيرة في البلد وتصحيح العديد من المسارات المتراكمة".

وتابع أنه "تم التاكيد على إدانة القصف التركي الذي استهدف المواطنين في إحدى المصايف بمحافظة دهوك، واتخاذ الاجراءات لردع الانتهاكات التركية المستمرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت تدين القصف التركي لدهوك: يجب اتخاذ اجراءات رادعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت تدين القصف التركي لدهوك: يجب اتخاذ اجراءات رادعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).