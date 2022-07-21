إعادة تشغيل أنبوب غاز نورد ستريم بين روسيا وألمانيا

2022/07/21 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استؤنف تشغيل أنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وألمانيا الخميس بعد أعمال صيانة استمرّت عشرة أيام، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة للأنبوب التي تحمل الاسم نفسه لوكالة فرانس برس.

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