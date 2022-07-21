أسعار النفط تنخفض مع تفوق مخاوف الطلب

2022/07/21 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث طغت مخاوف الطلب على الإمدادات العالمية المحدودة، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية فاترة الطلب على البنزين خلال ذروة موسم القيادة في الصيف.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا أو 0.78 بالمئة إلى 106.06 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:38 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.96 دولار أو 1.88٪ إلى 102.26 دولاران للبرميل.

وكانت أسعار النفط متقلبة حيث اضطر التجار إلى تقليص الطلب بسبب فقدان البراميل الروسية في أعقاب غزو البلاد لأوكرانيا، مع مخاوف الركود التي قد تضعف الطلب على الطاقة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية 3.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وفي ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول نفطية، بعد رفع القوة القاهرة على صادرات النفط الأسبوع الماضي.

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