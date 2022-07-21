2022/07/21 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال وزير المالية البريطانية السابق ريشي سوناك، المرشح لرئاسة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة إنه المرشح الوحيد القادر على هزيمة زعيم حزب العمال كير ستارمر، بالانتخابات العامة المقبلة.وقال سوناك في تصريح: “السؤال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية البريطاني: أنا الوحيد القادر على هزيمة زعيم حزب العمال المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية البريطاني: أنا الوحيد القادر على هزيمة زعيم حزب العمال) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية البريطاني: أنا الوحيد القادر على هزيمة زعيم حزب العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).