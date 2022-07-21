2022/07/21 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وقال النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “حظا موفقا لمحمد صلاح، الذي تم اختياره في القائمة المختصرة المكونة من 3 لاعبين لجائزة أفضل لاعب إفريقي للرجال”.مضيفا: “صلاح حصل على جوائز(أفضل لاعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صلاح المركز الخبري الوطني.

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