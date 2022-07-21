2022/07/21 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وحي الفن الإسلامي، تبث الفنانة جوليا إبيني الحياة في الزخارف التقليدية لهذه المنطقة، بالاستوديو الخاص بها في جزيرة السعديات بأبوظبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنانة تبث الحياة في الزخارف الإسلامية وتحولها إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنانة تبث الحياة في الزخارف الإسلامية وتحولها إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).