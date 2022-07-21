بيان بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد

2022/07/21 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن النائب عن تحالف الفتح عزيز شريف المياحي، عزمه التحرك برلمانيا بغية تعديل قانون التقاعد الموحد بالشكل الذي يضمن منح الحقوق الكاملة لشريحة المتقاعدين ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “قانون التقاعد الحالي يمنح الموظف حين احالته الى التقاعد 80% من راتبه الاسمي وهو ضمن معطيات الوضع الاقتصادي الحالي فهي لا تكفي لتوفير الحياة الكريمة لتلك الشريحة ويجعل العديد منهم يحاول قدر الامكان التمسك بالوظيفة وعدم الاحالة الى التقاعد”.

واضاف المياحي، ان “الوضع الحالي جعل امكانية توفير فرص عمل لشريحة الشباب أمر صعب جدا على اعتبار ان اضافة درجات جديدة ضمن القطاع العام هو أمر صعب نتيجة لحالة الترهل الوظيفي”، لافتا الى ان “الحل الاسلم ضمن رؤيتنا الاقتصادية ان يتم تعديل قانون التقاعد لتكون الاحالة للموظف بنسبة 80% من راتبه الكلي وهذا الامر سيعطي الدافع لدى الكثير من الموظفين ممن وصلوا السن القانوني للتقاعد الى تقديم اوراقهم التقاعدية ويعطي درجات وظيفية بشكل مريح لرفد دوائر الدولة بالشباب مما يقلل البطالة ويمنح الحياة الكريمة للموظفين المتقاعدين”.

واكد انه “سيتبنى هذا الموضوع بعد انتظام جلسات البرلمان في فصله التشريعي الجديد وبالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية والكتل السياسية الوطنية كي يرى هذا المقترح النور خلال وقت قياسي”.

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