تحرك نيابي كردية لاغلاق الحدود مع تركيا

2022/07/21 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الخميس، المباشرة بحملة تواقيع برلمانية في كردستان لغلق الحدود مع تركيا.وقال أنور في تصريح لـ/المعلومة/ إن “ماقامت به تركيا من جريمة كبرى يجب الوقوف بحزم هذه المرة ضدها، لأنها تجاوزت كل الأعراف والقيم الإنسانية”.وأضاف أن “نواب برلمان إقليم كردستان باشروا بحملة تواقيع لإجبار حكومة الإقليم […]

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