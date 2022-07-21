2022/07/21 | 11:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بحث رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية، حيدر العبادي، مع رئيس بعثة الأمم...

ظهرت المقالة العبادي وبلاسخارت يبحثان الحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة أولاً على المسلة.

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