2022/07/21 | 11:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انطلقت تظاهرة كبيرة، 07/21/2022، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد.وعبر المتظاهرون عن...

ظهرت المقالة تظاهرات تنطلق أمام السفارة التركية في بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات تنطلق أمام السفارة التركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات تنطلق أمام السفارة التركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).