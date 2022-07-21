شاهد بالفيديو.. مواطنين :العراق حاكمينه أحزاب وشركات والوساخة بالشوارع

2022/07/21 | 11:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KH17ETx6wh0

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