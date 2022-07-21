مصوباً نحو 3 جهات.. حزب العمال ينفي مسؤوليته عن قصف دهوك

2022/07/21 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستاننفى حزب العمال الكردستاني (PKK)، اليوم الخميس، مسؤوليته عن قصف مصيف برخ دهوك بعد اتهامات وجهتها له السلطات التركية، فيما وجّه اصابع الاتهام لثلاث جهات.

وقال الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "لا ينبغي لأحد أن يحاول إخفاء هذه المجزرة المتعمدة للدولة التركية، لأن هذه ليست المذبحة الأولى للدولة التركية وهي استهدفت في 11 آب/ أغسطس عام 2020 اثنين من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين".واشار إلى أنه "ليس من قبيل المصادفة أن الدولة التركية تعمدت استهداف المدنيين في بامرني وكاني ماسي في السنوات القليلة الماضية".

وأضاف أنه "لا تتوجد قواتنا في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، التلال المحیطة تحتلها الدولة التركية وتهيمن على المنطقة، هناك أيضًا قوات حدودية عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة ولسنا موجودین فیها البتة".

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