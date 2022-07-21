السفارة الامريكية تدين القصف التركي لدهوك

2022/07/21 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، بيان ادانة بحق القصف التركي الأخير الذي استهدف محافظة دهوك.وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الولايات المتحدة الأمريكية، تدين الهجوم الذي وقع يوم أمس في محافظة دهوك العراقية والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين".واضافت ان "قتل المدنيين أمر غير مقبول ويجب على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين".واعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن لسان سفارتها في بغداد عن "تعازيها لأسر الضحايا وتعاطفنا مع المصابين"، مؤكدة "دعمها القوي لسيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره بما في ذلك إقليم كردستان العراق".يذكر ان محافظة دهوك تعرضت امس الأربعاء، لقصف تركي استهدف قضاء زاخو مما تسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين.

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