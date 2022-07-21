2022/07/21 | 11:57 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيل الجديد: جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة استثنائية السبت لمناقشة الاعتداءات التركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/21 | 11:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيل الجديد: جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة استثنائية السبت لمناقشة الاعتداءات التركية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيل الجديد: جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة استثنائية السبت لمناقشة الاعتداءات التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).