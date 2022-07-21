الفنان عمرو دياب يحتفل بتخطيه المليار مستمع عبر تطبيق أنغامي

2022/07/21 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل الفنان عمرو دياب بتخطيه المليار استماع عبر تطبيق أنغامي، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.وعلق عمرو دياب علي الفيديو وكتب : “عمرو_دياب أول فنان عربي يتخطى المليار إستماع على #أنغامي”.وتضمن الفيديو أكثر من … Readmore

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