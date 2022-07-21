بعثة الأمم المتحدة تدين الانتهاكات التركية في العراق

2022/07/21 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت رئيس بعثة الامم المتحدة في

العراق، جينين بلاسخارت، اليوم الخميس،

القصف التركي لمحافظة دهوك، خلال لقاء

جمعها برئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وذكر المكتب الإعلامي لحيدر العبادي في

بيان صحفي، أنه

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