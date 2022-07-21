السفارة الأميركية تصدر بيانًا بشأن القصف المدفعي على دهوك

2022/07/21 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة الأميركية في بغداد،

اليوم الأربعاء، بياناً بشأن القصف

المدفعي الذي استهدف محافظة دهوك وخلّف

شهداء وجرحى من السائحين الذين كانوا

يرتادون مصيفاً في قضاء زاخو.

وقالت السفارة في بيان صحفي "

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