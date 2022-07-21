أول تعليق من السفارة التركية في بغداد بعد قصف دهوك

2022/07/21 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت السفارة التركية في بغداد، اليوم

الخميس، بشأن القصف الذي استهدف مصيفاً

سياحياً في محافظة دهوك، وراح ضحيته عدد

من العراقيين.

وذكرت السفارة في بيان مقتضب "ننضم إلى

العزاء على إخوتنا العراقيين الذين

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