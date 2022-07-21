2022/07/21 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التطوير الاقتصادي في روسيا أن نسبة الأفراد الذين أعلنوا إفلاسهم وطلبوا تسييل أصولهم لسداد ديونهم ارتفعت بـ37.8% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالمدة نفسها من 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا.. ارتفاع نسبة الأفراد المفلسين بما يقارب الـ40%) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا.. ارتفاع نسبة الأفراد المفلسين بما يقارب الـ40%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).