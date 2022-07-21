وزير الكهرباء يضع حجر الأساس لخطي نقل الطاقة في المثنى

2022/07/21 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وضع وزير الكهرباء، عادل كريم، اليوم الخميس، الحجر الأساس لخطي نقل الطاقة الكهربائية في محافظة المثنى.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الكهرباء عادل كريم، وضع الحجر الأساس لخطي نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق لقضاءي السلمان وبصيَّة بمحافظة المثنى".

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