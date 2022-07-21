عاجل : استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي

2022/07/21 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس استقالته، على ما أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.

وذكر بيان مقتضب أن دراغي قدم “استقالته واستقالة الحكومة التي يرأسها”مضيفا أن الرئيس “أخذ علما بذلك” وبأن الحكومة باقية “لتصريف الأعمال”.

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