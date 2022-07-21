النفط توجّه باستئناف ضخ البنزين ’المحسّن’ في محطات التعبئة بكافة المحافظات

2022/07/21 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجَّهت وزارة النفط، الخميس، بإعادة ضخّ البنزين (المحسن) في محطات تعبئة الوقود في عموم المحافظات. وقال معاون مدير عام دائرة توزيع المشتقات النفطية في الوزارة إحسان موسى غانم في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الدائرة وجهت ذلك بعد أن توقف ضخه في الأيام الماضية بعموم المحافظات عدا بغداد".

وأضاف أنَّ "الوزارة مستمرة في دعم أسعار المشتقات النفطية على الرغم من ارتفاعها عالمياً بعد تداعيات الحرب الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا"، مشيراً إلى أنَّ "خسارة الوزارة تصل إلى 3 ترليونات دينار سنوياً لاستيراد ما يسدّ الحاجة الفعلية من المشتقات النفطية للمواطنين، بعد ارتفاع سعر البرميل حسب النشرة العالمية".

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