2022/07/21 | 12:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بإنقاذ رجل وامرأتين حاولوا الانتحار في العاصمة بغداد، فيما أشار الى القبض على شخص أطلق النار على آخر.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز النجدة النهرية ومفارز سرية الدراجات انقذت حياة 3 اشخاص (رجل وامرأتين) حاولوا رمي انفسهم من اعلى جسري (الجادرية والشهداء) الى نهر دجلة بقصد […]

ظهرت المقالة بغداد..



انقاذ رجل وامرأتين حاولوا الانتحار والقبض على شخص أطلق النار على آخر أولاً على ايرث نيوز.

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