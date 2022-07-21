غرامة 1.2 مليار دولار على

2022/07/21 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين اليوم الخميس غرامة على شركة ديدي غلوبال لخدمات النقل التشاركي بأكثر من 8 مليارات يوان (1.2 مليار دولار) بعد تحقيق في ممارسات الأمن السيبراني للشركة.

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