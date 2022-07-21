محتجون غاضبون يغلقون مبنى تربية كربلاء مطالبين بالتعيين

2022/07/21 | 13:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحتجين قطعوا كل الطرق المؤدية الى مديرية تربية كربلاء.

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